Луис Адриано может перейти в «Спартак» за 7 миллионов

Когда Спартак приобретал Зе ,я тоже сомневался-кота в мешке покупают,но сейчас какую игру человек демонстрирует сказка.Так что обсуждать покупку 29-летнего форварда это на воде гадать.Поживем увидим.
Руководство «Милана» готово отпустить нападающего Луиса Адриано за 7 миллионов евро. Одним из главных претендентов на бразильского форварда считается московский «Спартак».
В текущем сезоне Серии А 29-летний Адриано сыграл в семи матчах своей команды, не забив ни одного гола.
Напомним, ранее появилась информация об отказе нападающего «Вест Хэма» Симоне Дзадзы от перехода в «Спартак».