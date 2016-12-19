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    Луис Адриано может перейти в «Спартак» за 7 миллионов

    Руководство «Милана» готово отпустить нападающего Луиса Адриано за 7 миллионов евро. Одним из главных претендентов на бразильского форварда считается московский «Спартак».

    В текущем сезоне Серии А 29-летний Адриано сыграл в семи матчах своей команды, не забив ни одного гола.

    Напомним, ранее появилась информация об отказе нападающего «Вест Хэма» Симоне Дзадзы от перехода в «Спартак».

    Источник: Calciomercato

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    19.12.2016 20:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 декабря 2016, 07:05

      Когда Спартак приобретал Зе ,я тоже сомневался-кота в мешке покупают,но сейчас какую игру человек демонстрирует сказка.Так что обсуждать покупку 29-летнего форварда это на воде гадать.Поживем увидим.

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 декабря 2016, 00:15

      Не дороговато ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 22:32

      Подбирают падающий бомбардировщик. Может и реанимируют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1009

      Krics 19 декабря 2016, 22:24

      ???!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 декабря 2016, 22:23

      Пусть Спартак его берёт с руками и ногами! В ЛЕ тоже играть кому-то надо будет...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 19 декабря 2016, 22:13

      Как болельщик Шахтёра скажу, для того что бы он заиграл ему нужно доверее тренера!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      druga7 > Mainstream One 19 декабря 2016, 23:29

      И еще самое главное терпение. Если бы не Мистер, то он бы уже играл в команде "Сосновка"

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 21:57

      Неплохое усиление

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 декабря 2016, 21:38

      Как бы очередной Барриос не оказался...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 19 декабря 2016, 21:15

      Возраст не играет большую роль самое главное чтоб играл...

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 19 декабря 2016, 21:11

      Утки опять полетели...

      0
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