Луис Адриано может перейти в «Спартак» за 7 миллионов

Руководство «Милана» готово отпустить нападающего Луиса Адриано за 7 миллионов евро. Одним из главных претендентов на бразильского форварда считается московский «Спартак».

В текущем сезоне Серии А 29-летний Адриано сыграл в семи матчах своей команды, не забив ни одного гола.

Напомним, ранее появилась информация об отказе нападающего «Вест Хэма» Симоне Дзадзы от перехода в «Спартак».