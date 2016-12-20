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    Орещук: «Федуна смущает высокая зарплата Луиса Адриано»

    Известный футбольный агент Роман Орещук подтвердил, что московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Луиса Адриано. По словам агента, президента красно-белых Леонида Федуна смущает высокая зарплата бразильского форварда.

    «Федун заявил, что будут большие приобретения. Знаю точно, представители «Спартака» ведут переговоры с «Миланом» и Луисом Адриано. У него зарплата около 6,5 миллиона евро – это сильно смущает Федуна и руководителей «Спартака». Если не получится опустить зарплату, то его не возьмут. Ну или пойдут на этот шаг и будут платить Луизу Адриану», – сказал Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 22:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3550

      momwig_ 21 декабря 2016, 10:19

      Да, меня тоже смутила бы. Не стоит он такой лички.

      2
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 21 декабря 2016, 08:46

      Андриано решил пенсион заработать, но он не Халк, поэтому ему и миллиона много. В Милане небось и того не получает.........

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 декабря 2016, 07:43

      За эти бабки лучше двух или трех молодых бразильцев взять...

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 21 декабря 2016, 06:26

      Меня смущает высокая зарплата Федуна!

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:23

      не забудь минус поставить
      падла

      0
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 21 декабря 2016, 06:07

      Надо Брать!Ему куда деньги девать?В банки солить?

      -1
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 21 декабря 2016, 05:47

      Ебббб..........ттттььььь, за что ему платят эти деньги??? он что за сезон по 20 голов колотит?!... свет на нем клином не сошелся ищите другого с адекватной зп...

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 21 декабря 2016, 00:20

      6.5 лямов да ну нахуй его

      0
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      Рейтинг: -30

      FatalMix 20 декабря 2016, 23:37

      халк меньше получал, чем это не пойми что

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 20 декабря 2016, 23:36

      За деньги в 2 раза меньшие можно найти игроков, которые играют в основе и будут выкладываться, а тут сомнительно...

      1
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 20 декабря 2016, 23:34

      Чем тратить такие деньги на игрока,который то ли заиграет то ли нет,не проще ли пустить эти деньги на выплату премиальных игрокам и тренерам основного состава как дополнительную премию за каждый выигранный матч первенства-ведь дополнительный доход всегда мотивирует команду!

      2
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