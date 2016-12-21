Мюллер: «Матч с «РБ Лейпцигом» будет интересен для всей Германии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассчитывает, что матч против «РБ Лейпцига» получится для его команды успешным.

«В матче против «РБ Лейпцига» нужно говорить не только о трех очках. Эта игра получится интересной для всей Германии. Для «Баварии» она также будет замечательной, если мы победим», – приводит слова Мюллера TZ.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.