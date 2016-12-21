Симеоне: «Могу и продлить соглашение с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что может продлить контракт с клубом, а не покинуть его, как об этом пишут испанские СМИ уже не первый день.

«Все говорят о том, что я покину «Атлетико» через полтора года. Но я могу и продлить соглашение с клубом. Это почему-то никому в голову не приходит.

Журналисты всегда любили поднимать волну слухов в это вопросе. Пожалуй, мне нужно с этим смириться», – цитирует Симеоне belN Sports.

После 16 туров «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 28 очками в своем активе. Отставание от лидирующего «Реала» составляет девять очков.