Сампаоли: «Цель в матче с «Реалом» – победа»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассчитывает укрепить позиции своей команды в турнирной таблице после домашнего матча с «Реалом».

«Сейчас «Севилья» борется за чемпионский титул. Но я не могу сказать, что будет завтра. Нам предстоит сложный отрезок. Мы отстаем от «Барселоны» на одно очко и нас ждет домашний матч с «Реалом». У нас есть вполне конкретная цель в этой игре», – сказал Сампаоли.

После 16 туров испанской Примеры «Севилья» занимает третью строчку в таблице. На счету команды Сампаоли 33 очка. «Барселона», располагающаяся на строчку выше – имеет 34 очка. Лидирующий «Реал» набрал 37 очков, причем у «сливочных» есть игра в запасе.