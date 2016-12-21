Виновным в крушении самолета с игроками «Шапекоэнсе» признан пилот

Правительственная комиссия Боливии, расследовавшая авиакатастрофу, в которой погибли 19 футболистов бразильской команды «Шапекоэнсе», предоставила отчет о трагедии.

Виновным в аварии признан пилот Мигель Кирога. Сообщается, что летчик отклонился от заранее запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета, в результате чего воздушное судно врезалось в гору на скорости 250 километров в час.

Также расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета. По ходу расследования был задержан руководитель авиакомпании «Ламиа», которой принадлежал самолет.