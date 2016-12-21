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  • Виновным в крушении самолета с игроками «Шапекоэнсе» признан пилот

Виновным в крушении самолета с игроками «Шапекоэнсе» признан пилот

21 декабря 2016, 00:14
15

Правительственная комиссия Боливии, расследовавшая авиакатастрофу, в которой погибли 19 футболистов бразильской команды «Шапекоэнсе», предоставила отчет о трагедии.

Виновным в аварии признан пилот Мигель Кирога. Сообщается, что летчик отклонился от заранее запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета, в результате чего воздушное судно врезалось в гору на скорости 250 километров в час.

Также расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета. По ходу расследования был задержан руководитель авиакомпании «Ламиа», которой принадлежал самолет.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (15)
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Акамутo Хуевато
1482269668
А весьмир говорит,что Путин виноват.
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oreshko
1482269914
Виной чаще всего всегда является совокупность всех событий. Пилот, владелец, компания, солярка... Суть в том, что их с нами больше нет. В глобальном смысле причина заключается в отсутствии должного профессионализма, ответственности и подходе к делу. Комментарии, по правде, нужно исключить.
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Михаил Шевченко
1482270175
Ожидаемо....
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richi
1482295506
По другому и быть не могло. Всегда виноват стрелочник.
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mixerson_kb
1482297376
Что и следовало ожидать....
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REAL1902
1482299482
Прям как в России. Виноват всегда тот, кто уже не может ответить.
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mik1954
1482300606
Беда...
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bolela_16
1482300953
Знакомо...
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афоня72
1482303145
Надо было найти виноватого-нашли.
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EVGEN13RUS
1482304331
По ходу кто то слил топливо, а пилот виноват
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