Луческу в ближайшее время встретится с Витселем

Главный тренер «Зенита» сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с полузащитником команды Акселем Витселем. Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский футболист может перейти в «Ювентус».

«Я встречусь с Акселем в ближайшие дни. Думаю, это может произойти в Румынии. Я знаю, что он собирается провести часть своего отпуска с семьей и женой. Он очень важный игрок для «Зенита», но я знаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. Я за всю карьеру ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы. Давайте посмотрим, что будет дальше: будут ли правильные условия, чтобы продать Витселя в январе», – сказал специалист.