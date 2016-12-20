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    Бамба: «В России немного тяжело. В магазин просто так не сходишь»

    Защитник «Оренбурга» Якуба Бамба в интервью «Бомбардиру» рассказал, как ему живется в России. Футболист особо выделил языковый барьер.

    «Немного тяжело. В магазин просто так не сходишь, иногда и с партнерами сложно друг друга понимаем. Кое-как по-английски общаемся. С тренером – все просто, потому что основные футбольные термины я понимаю по-русски, но, если он мне говорит что-то сложнее терминов, то кто-нибудь из команды переводит по-английски», – заявил Бамба.

    Полное интервью с футболистом можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 декабря 2016, 01:40

      Что же он ест то такое? Подумать страшно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2889

      nemolod 20 декабря 2016, 23:08

      У нас китайцы с вьетнамцами в магазине без проблем покупают все,что им нужно даже не зная языка-зато они в наших рублях хорошо соображают! Так что в магазины надо чаще посещать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 19:07

      Нужно заниматься с переводчиком

      0
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