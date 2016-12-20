Бубнов: «А является ли Самедов для «Локомотива» потерей?»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» не нуждается в Александре Самедове в его нынешнем состоянии. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Спартак».

«Сейчас «Локомотив» в основном возвращает своих воспитанников. Потеряют они Самедова или нет? И потеря он? Семину он не нужен в таком состоянии. В Серии А не особо обращают внимание на возраст, итальянцы ценят опыт. Может, поэтому Каррера видит в Самедове потенциал. Посмотрим, как он себя проявит в «Спартаке», если туда перейдет. Но «Локомотиву» надо усиливаться, особенно в линии нападения.

На мой взгляд, Самедов как защитник не сможет конкурировать с тем же Ещенко. Хотя свою карьеру он начинал в «Спартаке» как крайний защитник. А чтобы челночить постоянно на краю требуется и здоровье», – заявил Бубнов.