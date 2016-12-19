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    Джанаев — лучший игрок года по мнению Бердыева

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев огласил свой рейтинг лучших игроков чемпионата России 2016-го года.

    Топ-5 специалиста выглядит следующим образом:

    1. Сослан Джанаев, «Ростов»

    2. Василий Березуцкий, ЦСКА

    3. Фернандо, «Спартак»

    4. Аксель Витсель, «Зенит»

    5. Жулиано, «Зенит»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 21:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 декабря 2016, 08:04

      Объективная оценка))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 декабря 2016, 23:26

      Витселю там не место, который пешком ходил да еще и одной ногой, а вторая в ювентусе...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > КАРАТ 20 декабря 2016, 02:38

      Я тоже того-же мнения...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 23:09

      Все какашки в Спартаке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 22:16

      Список надо перевернуть.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 19 декабря 2016, 21:53

      Березуцкий явно лишний, по остальным относительно согласен, но если уж из зенита двое то я бы выбрал Мака
      ну и Смолов явно в пятерке должен быть, как раз вместо Березуцкого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 декабря 2016, 21:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Джанаев пес джанаев пёс

      -4
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 19 декабря 2016, 21:43

      Джанаев лучший из за лч он много тащил и спас наверное Ростов тем взятым пеналем, но и в чемпе тоже ввыручал не раз

      3
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    • ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ 19 декабря 2016, 21:32

      Кокорин, Мамаев, Траоре, Павлюченко, Лодыгин.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 21:27

      Смолов, Джулиано, Дзюба, Джанаев, Зе Луиш.

      -3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 декабря 2016, 21:24

      Каждый будет хвалить своё болото.

      -1
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