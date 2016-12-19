Джанаев — лучший игрок года по мнению Бердыева

Объективная оценка))
Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев огласил свой рейтинг лучших игроков чемпионата России 2016-го года.
Топ-5 специалиста выглядит следующим образом:
Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев огласил свой рейтинг лучших игроков чемпионата России 2016-го года.
Топ-5 специалиста выглядит следующим образом:
Объективная оценка))
Все какашки в Спартаке.
Список надо перевернуть.
Березуцкий явно лишний, по остальным относительно согласен, но если уж из зенита двое то я бы выбрал Мака
ну и Смолов явно в пятерке должен быть, как раз вместо Березуцкого
Смолов, Джулиано, Дзюба, Джанаев, Зе Луиш.
Каждый будет хвалить своё болото.