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    Маротта: «Ювентус» работает по трансферу Витселя»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что туринский клуб ведет переговоры с «Зенитом» относительно покупки хавбека Акселя Витселя. Ранее появилась информация, что «бьянконери» и сине-бело-голубые уже согласовали переход 27-летнего игрока за 6 миллионов евро без учета различных бонусов. Действующее соглашение бельгийца заканчивается следующим летом.

    «Не буду лукавить, в этом направлении действительно ведется работа. Мы имеем отличный шанс заполучить Витселя, его соглашение с «Зенитом» истекает в 2017 году. Мы контактировали с петербургским клубом, так как хотим заключить договор с игроком как можно скорее, и до настоящего времени поддерживаем связь», – сказал Маротта.

    Источник: Football Italia

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    19.12.2016 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 декабря 2016, 10:54

      он не особо нужен ювентусу

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:20

      Уже года два работают, плоховато. Значит не шибко нужен им Витсель то

      0
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      Рейтинг: +10

      Hellcat 19 декабря 2016, 18:26

      пока Аксель! удачи!

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 19 декабря 2016, 18:11

      зачем он им нужен что в нем такого и стоит ли им сейчас покупать если летом придет бесплатно

      2
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