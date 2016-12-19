Сарсания не видит Штоффельсхауса в «Локомотиве»

Экс-спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением относительно информации, согласно которой 46-летний немец Эрик Штоффельсхаус займет пост спортивного директора столичного «Локомотива». При этом Сарсания одобрил назначение Виктора Панченко в селекционную службу москвичей.

«Это кадровое решение я вообще не понимаю. После «Шальке-04», где он занимал далеко не самый ответственный пост, немецкий специалист работал в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. В Германии ему работы не нашлось. Большим авторитетом новый спортивный директор «Локомотива» не пользуется, широких связей не имеет. О российском футболе, как мне кажется, имеет смутные представления.

Назначение Виктора Панченко в селекционную службу как раз понятно. У Панченко со времен работы агентом налаженные контакты. Он плотно сотрудничал с Юрием Семиным, когда тот возглавлял «Мордовию», – рассказал Сарсания.

Напомним, что на посту спортивного директора «Локомотива» Штоффельсхаус сменит Игоря Корнеева, который ранее расторг контракт с железнодорожниками.