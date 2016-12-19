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    Кузнецов: «Задача-минимум для «Рубина» – четвертое место и Лига Европы»

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал о том, как прошедшим летом в Казани произошла буквально революция – сменился главный тренер, поменялась большая часть футболистов основного состава.

    «Насколько я понимаю, основные покупки делались клубом, а Грасия привез только Санчеса и Самуэля. Была озвучена цель: за три года выйти в лидеры российского футбола. Задача-минимум на этот сезон – четвертое место и Лига Европы. Притом что команда создавалась фактически заново: из прежнего состава остались 7-8 человек.

    Я отдыхал на Мальорке, когда позвонил гендиректор Ильгиз Фахриев: «Клейменов и Чалый уходят – ты остаешься один. Возвращайся». Наверное, сыграло свою роль знание испанского языка и нашего чемпионата. Считаю, мы неплохо работали с Чалым. И результаты были, и игра появилась. Практически после каждого тура, за редким исключением, «Рубин» входил в тройку лидеров по основным статистическим параметрам – владению мячом, атакам, ударам. При нашей короткой «скамейке» это было вдвойне удивительно. Мы взяли команду на последнем месте, и задача звучала просто: не вылететь. По мере выправления ситуации она корректировалась и к концу сезона подразумевала место в десятке.

    Грасия на первых порах задавал много вопросов. Например, Хави пришел в ужас от манеры вождения наших автолюбителей. Глядя, как люди чешут по «встречке», по тротуару, испанцы одуревали: «Ни фига себе, вот это да!». Естественно, много общались по тренировочному процессу. Все-таки мы и с Билялетдиновым, и с Чалым играли 4-2-3-1, а Грасия придерживается схемы 4-4-2. С приходом Хави некоторым футболистам пришлось перестраиваться. Канунников стал играть чистого нападающего. Оздоева, наоборот, Грасия отодвинул глубже.

    Кому играть, Хави решал самостоятельно. Даже мы, его ассистенты, узнавали стартовый состав на установке», – рассказал Кузнецов.

    «Рубин» отправился на зимние каникулы на девятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. После 17 матчей на счету казанцев 23 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 17 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2016 09:44
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