«Спартак» хотел заполучить за Попова 10 миллионов

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов прошедшим летом мог оказаться в итальянском чемпионате.

«Да, мной на самом деле интересовались в Италии. «Спартаку» был направлен официальный запрос. Но клуб установил достаточно высокую цену – свыше 10 миллионов евро. По этой причине сделка и не состоялась, но я не жалею», – приводит слова Попова болгарское издание Novsport.

Известно, что в услугах Попова была заинтересована «Сампдория». Сейчас в его услугах проявляет интерес турецкий «Трабзонспор».