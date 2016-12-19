Гари Невилл: «Арсенал» не прекратит свое существование в случае ухода Санчеса и Озила»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсеналу» не следует всеми силами удерживать Алексиса Санчеса и Месута Озила. Напомним, ранее сообщалось, что игроки не могут договориться о продлении контрактов с лондонским клубом.

«С «Арсеналом» не случится ничего страшного, если Санчес и Озил уйдут. Клуб не прекратит свое существование. За последние 20 лет «канониры» имели в своем составе футболистов и получше.

Не стоит беспокоиться об их возможном уходе. Если игроки откажутся от предложения «Арсенала», то их нужно отпустить», – сказал Невилл.