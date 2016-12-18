Лига 1. «Кан» в большинстве разгромил «Метц»

В матче 18-го тура Лиги 1 «Кан» на своем поле добился крупной победы над «Метцом» со счетом 3:0. Отметим, что гости заканчивали данную встречу в меньшинстве.

После этого результата обе команды сравнялись по количеству набранных очков – 18. Несмотря на равенство баллов, «Кан» по дополнительным показателям обошел «Метц» в турнирной таблице и расположился на 16-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

Кан – Метц – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карамо, 20; 2:0 – Сантини, 61; 3:0 – Сане, 90+3.

Удаление: нет – Бишевац, 57.

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