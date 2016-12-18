«Уфа» ведет переговоры с полузащитником из Чемпионшипа

Руководство «Уфы» ведет переговоры с полузащитником «Хаддерсфилда» Иваном Пауревичем. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Если говорить именно по Пауревичу, то идут переговоры с английским клубом, и мы надеемся, что все решим до конца года. Могу сказать, что с большой долей вероятности он будет в «Уфе» на полноценном контракте. Его приобретение – это одна из вариаций замены Виктора Васина, хотя помимо этого будем еще искать защитника», – сказал Газизов.

Напомним, Пауревич уже выступал за «Уфу», однако минувшим летом перешел в клуб из Чемпионшипа. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Хаддерсфилд» лишь два матча.