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Витсель отказал «Челси», чтобы перейти в «Ювентус»

18 декабря 2016, 17:02
13

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель имел предложение от «Челси», однако ответил отказом, чтобы стать футболистом «Ювентуса». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек согласовал условия личного контракта с туринским клубом и уже выбрал игровой номер. Сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

Добавим, что сам футболист заявлял о намерении сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Челси Витсель Аксель
Комментарии (13)
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Zeff
1482071735
Просто суперигрок. Ещё и кобенится.
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Joko21
1482072285
Да это все утка. Не думаю, что он Челси был нужен
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Nikiforof
1482072358
Ну хочет он в Юве. Главное что бы как с Хондой не вышло.
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Romio-xxx
1482072647
Нахер он нужен?Он в Газпроме может и выделяется на фоне мертвых игроков,но по большому счету он игрок переоцененный и посредственный!!!
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zadira56
1482073903
Ну и зря
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Александ1982
1482077183
я вас умоляю челси, ха ха
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Супермачо
1482079282
И "Реалу" с "Барселоной" еще вдобавок послал на предложение перейти в их заштатные командишки решительный бельгийский отлуп. )))))
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roman230582
1482079884
Только удачи желаю Витселю, но пчему тонет уверенности что он в ЮВЕ заиграет
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таптыж
1482094216
удачи в новом клубе!!!!!!!!!!!!пусть данни быстрей вернеться в строй !!!!!!!!!!!!!!
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арейская
1482098223
Когда-же он наконец-то куда-нибудь да перейдёт?
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