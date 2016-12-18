Витсель отказал «Челси», чтобы перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель имел предложение от «Челси», однако ответил отказом, чтобы стать футболистом «Ювентуса». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек согласовал условия личного контракта с туринским клубом и уже выбрал игровой номер. Сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

Добавим, что сам футболист заявлял о намерении сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.