Матич не считает «Челси» фаворитом в борьбе за титул в АПЛ

Полузащитник «Челси» Неманья Матич после победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам серба, лондонцам еще есть куда расти.

«Мы играем очень хорошо и уверены в себе. Надеюсь, так продолжится и дальше. Конечно, «Челси» еще может прогрессировать. Например, нам нужно постараться решать исход матчей раньше, так как счет 1:0 – очень опасный. Думаю, мы способны прибавить.

Впереди нас ждет долгий путь. Прошла только половина сезона, так что мы не фавориты, а просто одна из команд, которая поборется за чемпионство. Думаю, на первое место будут претендовать как минимум пять клубов», – заявил Матич.