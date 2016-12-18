«Манчестер Сити» примет «Арсенал» в центральном матче 17-го тура АПЛ

18 декабря в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле примет «Арсенал». «Горожане» на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице, в то время как «канониры» идут третьими.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!