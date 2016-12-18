Флорес: «Настраиваю команду на победу в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес считает, что его подопечные способны обыграть «Барселону» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Для того чтобы что-то произошло, нужно представлять, каким образом это можно воплотить в реальность. В течение недели я себя настраиваю исключительно победу. Часто представляю себе результат. Понимаю, насколько сложно будет обыграть «Барселону». Но главное в том, чтобы в это верили футболисты», — сказал специалист.

Напомним, что каталонское дерби состоится сегодня, 18 декабря. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.