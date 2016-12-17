«Вест Хэм» хочет вернуть в «Ювентус» Дзадзу и арендовать Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может зимой вернуться в туринский клуб. С инициативой прекращения сотрудничества выступило руководство «молотобойцев». Кроме того, английский клуб намерен взять в аренду нападающего туринцев Марио Манджукича.

В нынешнем сезоне Манджукич провел за «Ювентус» в Серии А 15 матчей, в которых забил четыре гола. На счету Дзадзы, которым также интересуется «Спартак», – восемь игр и ни одного результативного действия.