Лев поставил Кросса на первое место в голосовании за «Золотой мяч-2016» по версии ФИФА

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поставил полузащитника национальной команды и «Реала» Тони Крооса на первое место в голосовании за «Золотой мяч-2016» по версии ФИФА. На вторую строчку специалист поставил Месута Озила, на третье – Мануэля Нойера.

«Кроос безукоризненно играет на очень высоком уровне. В этом году он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и хорошо выступал за национальную команду. На него всегда можно положиться. Думаю, этого достаточно, чтобы проголосовать за него», – сказал Лев.