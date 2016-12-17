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    В Турции сообщают, что «Трабзонспор» договорился об аренде Попова

    По информации Takvim, «Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде полузащитника Ивелина Попова до окончания текущего сезона. Также турецкий клуб намерен заполучить защитника красно-белых Сердара Таски, однако по немцу вопрос пока остается открытым.

    Сегодня сам Попов заявил, что до лета не намерен покидать столичный клуб и рассчитывает завоевать с ним чемпионский титул по итогам этого сезона.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 29-летний болгарин записал в свой актив два гола и столько же результативных передач в 12-ти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 16:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 декабря 2016, 18:13

      Днём только говорил, что хочет стать чемпионом со Спартаком.

      0
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 17 декабря 2016, 16:57

      здипить -не мешки ворочить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 декабря 2016, 16:56

      Турецкие клубы любят халяву, только еденицы заигрывают там...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 декабря 2016, 16:32

      Ивелина Попова.Член ЕЭС.
      Привет,Турки!Хотите со мной?

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