В Турции сообщают, что «Трабзонспор» договорился об аренде Попова

Днём только говорил, что хочет стать чемпионом со Спартаком.
По информации Takvim, «Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде полузащитника Ивелина Попова до окончания текущего сезона. Также турецкий клуб намерен заполучить защитника красно-белых Сердара Таски, однако по немцу вопрос пока остается открытым.
Сегодня сам Попов заявил, что до лета не намерен покидать столичный клуб и рассчитывает завоевать с ним чемпионский титул по итогам этого сезона.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ 29-летний болгарин записал в свой актив два гола и столько же результативных передач в 12-ти матчах.