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    Попов не намерен покидать «Спартак» и хочет стать чемпионом России

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Трабзонспор». По словам болгарина, все его мысли в данный момент сосредоточены на выступлении за красно-белых, в составе которых он хочет завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

    «Переход в «Трабзонспор»? Не знаю, откуда в СМИ появилась эта информация, но я надеюсь стать чемпионом со «Спартаком» в этом сезоне. У меня есть действующий контракт. Если появятся какие-то новости, вы обо всем узнаете. На данном этапе карьеры для меня на первом месте стоит «Спартак».

    Я доволен тем, чего достиг в этом году. Мне удалось внести свой вклад в то, что команда лидирует после первой части сезона в турнирной таблице. Этот год принес мне много положительных эмоций», – приводит слова Попова Novsport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 13:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 28 декабря 2016, 10:26

      Вклад внес, помог, какой самоуверенный!

      0
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 16:22

      Попов станет чемпионом со Спартаком в этом чемпионате

      2
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > swot1205 17 декабря 2016, 17:07

      Обязательно станет!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 декабря 2016, 15:16

      Хочет-значит станет.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 декабря 2016, 14:35

      Пока нет смысла ему что-то менять

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 декабря 2016, 14:26

      Молодец!

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 17 декабря 2016, 13:44

      "На намерен!".В заголовках хоть ошибок не делайте.

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