Эмери: «Верратти – важная часть командного механизма «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подчеркнул важность для команды хавбека Марко Верратти. Ранее появилась информация, что итальянец заинтересовал «Баварию» и «Челси».

«Верратти – важный элемент нашего командного механизма. Его вклад в игру «ПСЖ» трудно переоценить, он обладает очень разнообразным подбором футбольных качеств. Похожих на него игроков не так много вы мире. Он невероятно важен для «ПСЖ». Марко всегда играет с душой.

Любому специалисту работать с ним легко и приятно. Он хочет выходить на поле ежедневно и всегда говорит, что готов играть», – сказал Эмери.