Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хохлов: «У Смолова есть все для того, чтобы выдержать конкуренцию в «Боруссии»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Борусссию». По мнению специалиста, у футболиста есть все шансы проявить себя в Европе.

    «Он прибавил в мастерстве, профессионализме. Это здорово. Давно наши игроки не уезжали в такие клубы и такие лиги. Спросом у таких команд, как в Дортмунде, пользуются единицы. Мы часто говорим, что россиянам надо уезжать в Европу, но на деле мало кого зовут.

    Сможет ли Смолов выдержать конкуренцию в «Боруссии»? Да. У него все для этого есть. Он стал много забивать, лучше понимать футбол. Он знает язык, английский – очень хорошо, и в принципе, обучаем. При нормальном отношении тренера Федор выдержит любую конкуренцию», – заявил Хохлов.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 18 декабря 2016, 21:28

      это даже не серьезно обсуждать
      голимое дерево не может быть интересно Боруссии, факт
      полюбому утка от скуки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 17 декабря 2016, 12:03

      Достоин или не достоин,это будет Боруссия решать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 12:00

      Смолов уже достиг своего предела дальше только вниз а вот Кокорин уже третий год на самом низу и дальше ничего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 декабря 2016, 12:00

      было бы интересно за ним наблюдать в Европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 декабря 2016, 11:19

      Смолов уступает технически - за место нужно бороться, у Смолова этого нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 11:18

      Чтож , если и уезжать то Боруссия отлично подходит.Играют в красивый атакующий футбол,есть нечто общее в игре и с Краснодаром.Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Lamantyn 17 декабря 2016, 11:14

      уход Федора будет ослабление не только для Краснодара, а и для всего РФПЛ соответственно... ибо конкурентная борьба подстегивает на подвиги и интересную игру... не так много нападающих его уровня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 17 декабря 2016, 11:02

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 декабря 2016, 10:13

      Было бы очень любопытно посмотреть на Смолова в Бундеслиге

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 