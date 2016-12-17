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Генич ожидает скорого ухода Симеоне из «Атлетико»

17 декабря 2016, 09:12
2

Российский футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич поделился своими ожиданиями о перспективах Диего Симеоне в «Атлетико». По мнению эксперта, специалист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб.

«Атлетико» пока не может проводить трансферы. Зимой подкрепления не стоит ждать. Клуб стал много пропускать. Симеоне своими комментариями, что может в дальнейшем возглавить «Интер», привел к тому, что его задергали. Думаю, он уйдет до окончания контракта. Специалист каждый сезон теряет сильных игроков», – заявил Генич.

Источник: Спорт FM
Испания. Примера Атлетико Симеоне Диего Генич Константин
Комментарии (2)
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shinnik
1481960089
Вот оно.. Генич во всём виноват. А то,Мутко,Мутко..
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Raxor
1481966511
этот сезон для атлетико окажется "провальным" и диего свалит в интер
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