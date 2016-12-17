Генич ожидает скорого ухода Симеоне из «Атлетико»

Российский футбольный журналист и телекомментатор Константин Генич поделился своими ожиданиями о перспективах Диего Симеоне в «Атлетико». По мнению эксперта, специалист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб.

«Атлетико» пока не может проводить трансферы. Зимой подкрепления не стоит ждать. Клуб стал много пропускать. Симеоне своими комментариями, что может в дальнейшем возглавить «Интер», привел к тому, что его задергали. Думаю, он уйдет до окончания контракта. Специалист каждый сезон теряет сильных игроков», – заявил Генич.