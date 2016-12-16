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    «Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Ювентуса». Сообщается, что туринский клуб близок к тому, чтобы удовлетворить финансовые запросы петербуржцев.

    «Ювентус» предложил «Зениту» за футболиста 6 миллионов евро плюс бонусы – общая сумма составит около 10 миллионов, что отвечает пожеланиям нынешнего клуба игрока. Сам Витсель уже согласовал с итальянцами условия личного контракта.

    По информации источника, посредник между сторонами напряженно работает в поисках устраивающего всех соглашения. «Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года.

    Источник: Calciomercato

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    16.12.2016 20:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +992

      опус 2 17 декабря 2016, 15:28

      Да забирайте уже !Мусолят полгода,если не больше!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 22:17

      Куда спешить. Можно растянуть сагу для слухов на всё ТО)))

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 16 декабря 2016, 20:36

      Санта-Барбара продолжается,и конца этому не видно.

      1
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