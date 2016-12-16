«Спартак» заинтересован в покупке одного из самых перспективных игроков в мире

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. Отмечается, что 19-летний бельгиец входит в список потенциальных новичков московского клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии хавбек провел 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Тилемансом также интересуются «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ювентус». Рыночная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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