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    «Спартак» заинтересован в покупке одного из самых перспективных игроков в мире

    «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. Отмечается, что 19-летний бельгиец входит в список потенциальных новичков московского клуба в зимнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии хавбек провел 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что Тилемансом также интересуются «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ювентус». Рыночная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

    Фоторепортаж: самые перспективные игроки мирового футбола

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 18:30
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 17 декабря 2016, 08:36

      Вот блин откуда в маленькой Бельгии столько талантов....
      Почему в огромной России даже 1 не найти?((((

      2
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      ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Кинстифа 17 декабря 2016, 15:45

      да уж....за 14 лямов сколько своих можно воспитать...с молодёжью никто возиться не хочет-должен быть результат здесь и сейчас,а не перспектива,таковы реалии к сожалению...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Кинстифа 5 января 2017, 13:42

      да потому что спортшкол нет почти... они есть в крупных городах, где ни кто заниматься не хочет... Да и за копейки кто будет тренировать? алкаши только... + чтоб отдать ребенка в спорт школу нужна уйма денег, а с зарплатой в 15-20к в месяц придется выбирать... либо жить на улице либо ребенок занимается спортом... в Бельгии такого нет!

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 декабря 2016, 00:36

      У парня есть отличный вариант сгнить в России ... или же перейти в какой то там Юве или Ливер .... стоит задуматься ....

      -2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 17 декабря 2016, 00:32

      Я заинтересован в приобретении Порше, трёх бутербродов с чёрной икрой и новых ботинок. Ну вот и я тоже опубликовал свой интерес.

      2
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      Рейтинг: +32

      oreshko 16 декабря 2016, 23:58

      Стандартная утка для заполнения патриотичного контента.

      1
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      Рейтинг: +11488

      alp 16 декабря 2016, 22:37

      вас, спартаковских, от названия статьи не тошнит? )) ей богу, напоминает окрашенную золотой масляной краской гипсовую статуэтку. не?

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 22:24

      Спартак сейчас всеми интересуется, только игроков Барселоны что-то стороной обходит. Слухи всё. Парень точно в Россию не поедет

      1
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      Рейтинг: +11488

      alp > Фан666 16 декабря 2016, 22:38

      валера же говорил - фалькао к ним не пойдет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 22:14

      И это ах..енно! Лучший молодой талант в мире до 20 лет... Да, подписать его будет крайне сложно, но радует сам факт, что Спартак ставит перед собой такие планки, а не старается легко понапокупать посредственностей. Но, что по Тилемансу, ему уже явно нужно уезжать из Бельгии, пробовать себя в другом чемпе, т.к. и темпы прогресса замедлились в последнее время и есть ощущение что он ментально устал от чемпа Бельгии. Нужен вызов. И здесь, в целом, чемп России при всём при том, весьма неплохой вариант... В Англии ему будет сразу трудновато, а вот в РФПЛ в топ-клубе или в Германии в команде чутка ниже середины таблицы в самый раз.

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      Рейтинг: +196

      Deadlord 16 декабря 2016, 22:10

      Тилеманс в Football Manager просто бист,незнаю как в реальной жизни,но если купят,то это очень круто

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      Рейтинг: +382

      лёха72 16 декабря 2016, 21:36

      дороговато

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 декабря 2016, 21:35

      Важно не переплатить. Верю в Российские таланты.

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