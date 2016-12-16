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    Ломбертс: «Жалею, что не уехал из «Зенита» в Турцию. Там совершенно другая жизнь»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил свое разочарование тем, что петербургский клуб не отпускает его в другие команды. По словам бельгийца, этим летом он хотел перейти в «Бешикташ».

    «Это действительно странно, что я не могу уйти. Не понимаю этого, ведь я провел в «Зените» больше десяти лет. В данный момент на меня не рассчитывают в команде. Да, у меня есть хороший контракт, но я также могу получить его и в другом месте.

    Мне надоело ждать, ждать и еще раз ждать. Жалею, что не поехал в Турцию. Я был близок к переходу, но в последний момент сделка оборвалась. Я был очень разочарован. «Бешикташ», Стамбул... Это совершенно другой город и другая жизнь. Красивый город, красивый стадион и фантастическая атмосфера. Но такова жизнь. Надеюсь, у меня еще будут другие шансы», – цитирует слова Ломбертса HLN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 14:52
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 декабря 2016, 11:44

      В Бешикташ ? Туда где рядом со стадионом террористы бомбу взорвали ? Как можно в здравом уме хотеть в те края перейти ??

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 декабря 2016, 02:12

      А в общем-то он прав, не каждому по кайфу проводить время на лавке, а не на поле

      -1
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      Рейтинг: +1009

      Krics 16 декабря 2016, 20:32

      Богатые тоже плачут!

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 декабря 2016, 19:38

      КОЛЯ, Я ЗДЕСЬ КАМОН-КАМОН
      КОЛЯ, Я ЗДЕСЬ, КАМОН, ЕЕЕ!

      это не бред,это песенка 97-го года....,детки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5931

      Павелий 16 декабря 2016, 18:39

      Ждём, когда он напишет о том, что сожалеет о переходе в Зенит.

      2
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 16 декабря 2016, 18:11

      забавный этот ломбертс-10 лет атмосфера,стадион,город-всё устраивало...бабла нарубил-решил погреться в Турции...опустили бы уж бедолагу-а то он обиделся,что не в каждом матче по 90 мин играет

      2
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 16 декабря 2016, 17:48

      Ухаха теперь и этот к микрофону присоединился ещё одного в плен взяли в зените как в тюрьме досрочно мало кто выходит ))))

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Daxa 09 16 декабря 2016, 18:15

      не...выходят...халк,например...)

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Гореболелам 17 декабря 2016, 15:54

      не....он всех зашугал там,включая миллера,-решили сбагрить авторитета))...в китайскую тюрьму...)

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 декабря 2016, 17:10

      Очень сомнительное заявление… Стамбул на любителя, но на мой вкус Питер в сто раз и красивее, и круче! Атмосфера на стадионе в Питере тоже неплохая. Жизнь там лучше?)) Хер с два. По менталитету европейцам Россия гораздо ближе. Уровень жизни в Питере выше. Я уж молчу про взрывы!! Короче, кроме погоды, всё хуже

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > vit1903 16 декабря 2016, 19:30

      Тоже верно

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 декабря 2016, 17:07

      Белочка.Надо его в Сирию - там совсем другая жизннь

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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 декабря 2016, 17:02

      Климат у нас не подарок. Зима длинная, лето дождливое.
      Надо отпустить человечка. Отыграл достойно. Один гол Вильярреалу чего стоит.

      3
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