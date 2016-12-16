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    Олег Иванов: «Трабзонспор»? У меня еще полгода контракта с «Тереком»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов отказался обсуждать вопрос интереса со стороны турецкого «Трабзонспора» из-за действующего контракта с грозненским клубом.

    «Нет никакого смысла, о чем-то пока говорить, у меня еще полгода контракта с «Тереком». Есть ряд клубов, которые хотели бы видеть меня в своих рядах, но ни с кем пока не общаюсь, поскольку сейчас нахожусь на отдыхе.

    Переговоры с «Тереком»? В клубе сказали, что хотели бы и дальше меня видеть, но разговаривать предметно будем уже, когда начнутся сборы», – сказал Иванов.

    Напомним, «Трабзонспор» заинтересован в услугах не только Иванова, но и полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2016 11:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:56

      Всё правильно. Надо отработать действующий контакт. Всё в клубе устраивает, так что останется. Если бы надо было давно бы ушёл. Игроков сборной и так мало в клубе, он да Семёнов. Так что всё правильно говорит.

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      Рейтинг: +571

      RJM555 16 декабря 2016, 13:01

      надо отпускать Иванова он уже игровое время тратит на разговоры с судьями и на тренировках ........короче пора в Кайрат если возьмут, а в Тереке другие цели и исполнители должны быть соответствующие.

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      Рейтинг: +47

      TYSON95 16 декабря 2016, 12:11

      тереку нельзя отпускать иванова,такого качества игрока они не найдут

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