Олег Иванов: «Трабзонспор»? У меня еще полгода контракта с «Тереком»

Всё правильно. Надо отработать действующий контакт. Всё в клубе устраивает, так что останется. Если бы надо было давно бы ушёл. Игроков сборной и так мало в клубе, он да Семёнов. Так что всё правильно говорит.
Полузащитник «Терека» Олег Иванов отказался обсуждать вопрос интереса со стороны турецкого «Трабзонспора» из-за действующего контракта с грозненским клубом.
«Нет никакого смысла, о чем-то пока говорить, у меня еще полгода контракта с «Тереком». Есть ряд клубов, которые хотели бы видеть меня в своих рядах, но ни с кем пока не общаюсь, поскольку сейчас нахожусь на отдыхе.
Переговоры с «Тереком»? В клубе сказали, что хотели бы и дальше меня видеть, но разговаривать предметно будем уже, когда начнутся сборы», – сказал Иванов.
Напомним, «Трабзонспор» заинтересован в услугах не только Иванова, но и полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.