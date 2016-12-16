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«Трабзонспор» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

16 декабря 2016, 11:31
8

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в турецком чемпионате. В его услугах заинтересовано руководство «Трабзонспора», сообщает sporx. Наиболее вероятным выглядит аренда футболиста, учитывая высокую стоимость трансфера. В текущем сезоне болгарин сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, забив два гола. Стоит отметить, что Попов с 2010 по 2012 год выступал в турецкой Суперлиге за «Газиантепспор».

Ранее появилась информация об интересе со стороны «Трабзонспора» к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову, контракт которого истекает летом 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Спартак Ахмат Иванов Олег Попов Ивелин
Комментарии (8)
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oyabun
1481878450
Не такой большой вариант игры в полузащите сейчас у Спартака, чтобы разбрасываться хорошими игроками. Не хотелось бы чтобы Ивелин уходил
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fon_der_tan
1481879230
Спартаку незачем отдавать качественного футболиста, а Попову лучше тут бооться за место в составе и титул, чем в середняняка турецкой лиги идти, разве что если Самедов все же перейдет..
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STAFOR13
1481880494
в аренду основного игрока, хахаха, была бы Барса, Реал или топ клуб ещё возможно, но отпускать в Табзонспор его это бред
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alexis02lion
1481892786
Вообще нормальный вариант. Хоть на лавке сидеть не будет. Как его активно хотели сплавить в туже Сампдорию в межсезонье. Или куда там. Так что посмотрим каковы трансферные цели Спартака. Отдать в аренду можно. С учётом его ЗП, но не более того.
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alexis02lion
1481892828
Кстати Олег Иванов точно не поедет. Терек своим лидерами точно не разбрасывается.
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_peretrukhin8
1481898742
Хрен вам, а не Попов!
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M.I.K.T.O.R.
1481899077
вообще нет смысла сейчас отдавать Попова!!!до конца чемпа он по-любому нужен!!
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a_who
1481901926
не отдавать ! до конца сезона будет полезен !
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