«Трабзонспор» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в турецком чемпионате. В его услугах заинтересовано руководство «Трабзонспора», сообщает sporx. Наиболее вероятным выглядит аренда футболиста, учитывая высокую стоимость трансфера. В текущем сезоне болгарин сыграл в 12 матчах Премьер-лиги, забив два гола. Стоит отметить, что Попов с 2010 по 2012 год выступал в турецкой Суперлиге за «Газиантепспор».

Ранее появилась информация об интересе со стороны «Трабзонспора» к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову, контракт которого истекает летом 2017 года.