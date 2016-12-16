Сауль не торопится с оценкой сезона для «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль заявил, что все футболисты команды настроены бороться до последнего тура, чтобы максимально высоко подняться в турнирной таблице.

«Все игроки «Атлетико» находятся в хорошем состоянии. Мы будем бороться до последнего матча в чемпионате. Как и в предыдущие годы. Все наши футболисты полностью поддерживают Симеоне. А оценку выступлению команды нужно давать после завершения сезона, а не сейчас», – считает Сауль.

После 15 туров Примеры «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков.