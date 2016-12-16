Раньери вышел на пятое место по проценту победных матчей в Премьер-лиге

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери провел свой 200-й матч в чемпионатах Англии. Эту отметку он достиг во встрече с «Борнмутом» (0:1). За это время итальянец смог добраться до пятой строчки в истории Премьер-лиги по проценту выигранных матчей. С показателем в 51,5% он уступает Алексу Фергюсону (810 матчей, 65,2%), Жозе Моуринью (228, 64,5%), Арсену Венгеру (768, 57,8%) и Рафаэлю Бенитесу (264, 54,5%).

В данный рейтинг могут попасть только те тренеры, которые провели в Премьер-лиге не менее 200 игр. Раньери руководил «Челси» (2000-2004, 146 матчей) и «Лестером» (54 игры).