Неймар: «У меня есть хорошая история о Месси»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о своих отношениях с Лионелем Месси, вспомнив историю, случившуюся вскоре после перехода бразильца в каталонский клуб.

«У меня есть хорошая история о Месси. Вскоре после того, как я приехал, в моей карьере наступил не лучший момент, и он стал тем, кто помог мне. Он увидел, что мне грустно, что я расстроен, что все идет не так.

Он сказал мне продолжать бороться, быть счастливым и играть так, как я привык. Сказав это, он очень помог мне в тот момент. Я очень восхищаюсь этой личностью», – сказал Неймар.