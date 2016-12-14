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    Павлюченко: «При Адвокате в сборной начался беспредел!»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о пребывании в сборной России при Гусе Хиддинке и Дике Адвокате.

    – Атмосфера, созданная в сборной Гусом, при Дике быстро улетучилась. Еще до чемпионата Европы. Я не буду раскрывать подробности, но в какой-то момент начался беспредел! Причем я говорил об этом в лицо и Адвокату, и футболистам «Зенита», которые совершенно иначе относились к делу.

    – Адвоката это не волновало?

    – Может, волновало. Может, привык, что кого-то способен на место поставить, а кого-то – нет. Были футболисты, которым Адвокат боялся что-то говорить. Наверное, тянулось это еще с «Зенита», когда он там работал. При нем в сборной наступил период, когда тренируются одни футболисты, а играют другие, – сказал Павлюченко.

    Напомним, Адвокат сменил Хиддинка на посту главного тренера сборной России летом 2010 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 23:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +35

      Симбир 15 декабря 2016, 17:47

      Дик - тот ещё гастарбайтер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 15 декабря 2016, 07:16

      А у нас везде бардак. Одни работают и шиши получают, а другие штаны просиживают и в шоколаде.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 15 декабря 2016, 06:49

      А чему вы удивляетесь?
      Недавно Аршавин говорил, что Адвокат нормальный чувак, не вмешивался в тренировки, просто стоял в стороне и давал нам работать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 15 декабря 2016, 06:19

      бабы всегда после драки кулаками машут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Аид666 15 декабря 2016, 05:09

      а не поздняк крайнего-то уже искать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 декабря 2016, 02:51

      Ждём следующего оратора)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 15 декабря 2016, 01:15

      Тренер плохой,тренер слепой... играть надо уметь самим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      NoN141 15 декабря 2016, 00:59

      ооо да, давай обвинять во всем Дика.

      2
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 15 декабря 2016, 00:56

      вспомнила бабка, как девкой была

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 15 декабря 2016, 00:45

      Да что за бред? Бардак был этим летом, когда команда еле ходила по полю и была худшая на ЕВРО. При Дике команда играла, и только несчастная минута первого тайма против греков лишила нас 1/4 финала ЕВРО 2012.

      0
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