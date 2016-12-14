Роналду: «В Японию мы прибыли не для отдыха»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления мадридцев на Клубном чемпионате мира в Японии.

«Мы прибыли в Японию не для отдыха. Мы приехали, чтобы победить на Клубном чемпионате мира.

Это трофей, который многое значит. Мы хотим выиграть этот турнир и закончить год настолько хорошо, насколько возможно.

Фаны «Реала» лучшие, и мы хотим выиграть КЧМ, чтобы разделить еще один титул со всеми мадридистами», – сказал Роналду.

В четверг «Реал» сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой».