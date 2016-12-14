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Ловчев: «Кокорин и Мамаев вызвали очередное раздражение»

14 декабря 2016, 07:06
46

Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с критикой на поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые спели свою версию хита «В Питере пить» и выложили соответствующее видео в Instagram.

«Не думаю, что это тот случай, когда в отпуске можно себе позволить такое. Видите ли, времена, когда воспитание, совесть и порядочность играли важную роль, ушли на второй план. Сейчас на первом плане – принцип «кто платит, тот и заказывает музыку». Еще после извинений этих игроков за поход в ночной клуб в Монако после позора на Евро я понимал, что в своем поступке они не раскаялись.

Надо на поле доказывать, удивлять народ, а не вне его, вот так. Они думают, что подыграли зрителю, рассмешили. Но нет – вызвали очередное раздражение. У меня, в частности. Конечно, Кокорин с Мамаевым могут сказать Ловчеву: «Да пошел ты… Кто ты такой, чтоб нам что-то говорить!» Но, ребята, это путь к разврату. Сейчас вот тренерам сборной придется опять оправдываться, почему они этих игроков вызывают.

Кононов, который тренировал Мамаева в «Краснодаре», сказал, что Мамаев после той истории в Монако до сих пор не может прийти в себя. Это мнение мудрого человека, а разнузданный человек Мамаев указывает взрослому, что ему говорить. Вместо того, чтобы к старшему прислушаться.

Примером для Мамаева и Кокорина может стать Смолов. Теперь он может публиковать не песни и покатушки на машинах, а голы, которые забивает. Хотя Федя ведь раньше тоже баловался.

Боюсь, Кокорин с Мамаевым неисправимы. Может, когда действительно повзрослеют, поймут, что футбол уходит, и вспоминать им придется только песни и шампанское. Так что скажу: парни, будьте попроще – и народ к вам потянется», – заявил Ловчев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Смолов Федор Кокорин Александр Кононов Олег Ловчев Евгений
Комментарии (46)
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franck_ribery
1481689175
По х.. что они делают, что пьют и что поют, куда выкладывают и т.п. Интересует лишь один момент! Они очень часто вдвоем! Заднеприводные??? если так то на штырь их и гнать из спорта! Пидоров еще не хватало в нашем футболе!
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TERIA-76
1481693265
Интересно почему они раздетые? Гнать двух голубков из футбола)))
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Garrincha58
1481694077
а что с придурков взять? кроме анализов!
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МасСуд
1481695108
бля такие самодовольные кривонгие чмырки.... и нах.й о них тут писать??? вы лучше раскройте кто их "папик"? за какие заслуги на них столько внимания...
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zohan383
1481696169
красавчики, я бы с ними забухал))))
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zubr252
1481697085
Не могу понять этих алкашей,как могут их сборную приглашать.Совсем оборзели.
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Argon
1481698793
Ловчеву то какое дело? Не позвали?
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neveldomha
1481698888
А теперь вывод. Всю эту песенную хрень Мамаева с Кокориным посмотрело более тысячи человек, а написанную хрень Ловчева - 24.
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NEMETSRUS
1481699756
Как будто ктото из нас никогда не дурачился с друзьями . Ну прикольнулись и что, сразу педики алкаши . А на поле они показывают то на что способны а вот брать или не брать их в сборную или клуб это не в их компетенции .
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Nevsky_RU
1481700551
Видос на уровне 14-16 летних дворовых быдлогеев. И это сборная России.... пока такие ушлёпки призываются в состав сборной страны, не видать болельщикам трофеев. Эти кайфарики себя перенапрягать не станут.
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