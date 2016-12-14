Ловчев: «Кокорин и Мамаев вызвали очередное раздражение»

Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с критикой на поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые спели свою версию хита «В Питере пить» и выложили соответствующее видео в Instagram.

«Не думаю, что это тот случай, когда в отпуске можно себе позволить такое. Видите ли, времена, когда воспитание, совесть и порядочность играли важную роль, ушли на второй план. Сейчас на первом плане – принцип «кто платит, тот и заказывает музыку». Еще после извинений этих игроков за поход в ночной клуб в Монако после позора на Евро я понимал, что в своем поступке они не раскаялись.

Надо на поле доказывать, удивлять народ, а не вне его, вот так. Они думают, что подыграли зрителю, рассмешили. Но нет – вызвали очередное раздражение. У меня, в частности. Конечно, Кокорин с Мамаевым могут сказать Ловчеву: «Да пошел ты… Кто ты такой, чтоб нам что-то говорить!» Но, ребята, это путь к разврату. Сейчас вот тренерам сборной придется опять оправдываться, почему они этих игроков вызывают.

Кононов, который тренировал Мамаева в «Краснодаре», сказал, что Мамаев после той истории в Монако до сих пор не может прийти в себя. Это мнение мудрого человека, а разнузданный человек Мамаев указывает взрослому, что ему говорить. Вместо того, чтобы к старшему прислушаться.

Примером для Мамаева и Кокорина может стать Смолов. Теперь он может публиковать не песни и покатушки на машинах, а голы, которые забивает. Хотя Федя ведь раньше тоже баловался.

Боюсь, Кокорин с Мамаевым неисправимы. Может, когда действительно повзрослеют, поймут, что футбол уходит, и вспоминать им придется только песни и шампанское. Так что скажу: парни, будьте попроще – и народ к вам потянется», – заявил Ловчев.