Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Караваев хочет быть лучше Марио Фернандеса

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мыслями о конкуренции в ЦСКА с Марио Фернандесом. Также футболист рассказал о развитии своей карьеры в чемпионате Чехии.

    «Да, на данный момент Фернандес сильнее, но я хочу развиваться и быть лучше, чем он. Сейчас я очень доволен. «Спарта» – клуб с амбициями. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы и продолжает борьбу за чемпионство. В общем, ни разу не пожалел после переезда.

    Летом в ЦСКА говорили, что в команде на меня рассчитывают? Действительно, ЦСКА не хотел расставаться со своим воспитанником. Слуцкий говорил: «Доказывай, старайся». Но я несколько раз попал в заявку, а на поле не выходил. Понял, что будет тяжело. Тогда же поступило предложение от «Спарты», времени подумать было мало, поэтому я согласился. В ЦСКА поступили по-человечески и отпустили меня.

    С Гинером я никогда не общался, а со Слуцким мы попрощались очень тепло, он пожелал мне удачи в европейской карьере. Леонид Викторович вообще на протяжении всей моей карьеры меня поддерживал, звонил в Чехию, узнавал, как дела. Когда я возвращался в ЦСКА из аренды, Слуцкий показывал мне нарезки и объяснял, где я допускал ошибки», – сказал Караваев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 14 декабря 2016, 04:49

      Хотелось,чтобы вернулся,когда-нибудь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 декабря 2016, 02:27

      Расти над собой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 