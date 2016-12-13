Билич убежден, что Пайет думает только о «Вест Хэме»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Димитрия Пайета. По словам специалиста, французский футболист думает исключительно о лондонском клубе и не собирается уходить.

«Я говорил с Пайетом в моем кабинете в понедельник, он думает только о «Вест Хэме». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах. Я не буду обсуждать наши задачи на трансферном рынке. Нам нужно усилить несколько позиций, но у нас и так есть хорошая команда», – сказал Билич Sportsmole.

В текущем сезоне АПЛ на счету 29-летнего Пайета пять матчей и один забитый гол.