Конте: «Терри помогает мне доносить свои идеи до игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что присутствие защитника Джона Терри в команде очень важно для него и для футболистов. По словам специалиста, 36-летний игрок очень помогает ему в общении с командой. Ранее сообщалось, что синие не намерены продлевать с Терри контракт, истекающий по завершении сезона.

«Джон – наш капитан. Я думаю, он делает хорошую работу. Когда он не играет, он помогает мне в раздевалке, донося мои идеи до игроков. Он любит этот клуб и живет настоящим, а не задумывается о будущем», – сказал Терри.