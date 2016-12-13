Геркус назвал интересной информацию о возможном возвращении Билялетдинова в «Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что информация о вероятном возвращении в команду экс-хавбека железнодорожников Динияра Билялетдинова, защищающего в настоящее время цвета «Рубина», является очень интересной. В текущем сезоне 31-летний игрок не провел ни одной игры. Ранее СМИ сообщили, что футболист, выступавший в составе красно-зеленых с 2004 по 2009 год, может вернуться в московский клуб.

– Илья Леонидович, в СМИ появилась информация о том, что футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов в ближайшее время может перейти в «Локомотив».

– Динияр? Не знаю. Это очень интересно. Любопытная информация.