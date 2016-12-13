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    Семин: «Вариант с возвращением Билялетдинова в «Локомотив» не рассматривается»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что железнодорожники не намерены возвращать в команду хавбека Динияра Билялетдинова, выступающего ныне за «Рубин», о чем ранее писали СМИ. В текущем сезоне 31-летний игрок еще ни разу на поле не появлялся.

    – В СМИ появилась информация о возможном переходе Динияра Билялетдинова в «Локомотив». Это правда?

    – Пока такой вариант не рассматривается.

    Напомним, Билялетдинов уже защищал цвета красно-зеленых с 2004 по 2009 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 15:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:12

      Может осознал, что реально позорный вариант хотел провернуть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 13 декабря 2016, 18:55

      Не являюсь болельщиком Локо, но Билялетдинов ,как мне кажется, отыгранный материал! Но скорее всего-это утка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 13 декабря 2016, 18:32

      А что, а вдруг

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 декабря 2016, 18:26

      Так он и не играет!Кому он нужен то))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2016, 17:52

      Палыч вскрыл гипрок и добрался до заначки..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 15:36

      Судя по последним новостям Спартак набрал уже состава 4, Локомотив 3...

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 декабря 2016, 15:36

      добро пожаловать в ОКЖЕТПЕС

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > himik2-62 13 декабря 2016, 18:48

      Ты это к чему.не понимаю зачем писать если не можешь

      1
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