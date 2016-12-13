Семин: «Вариант с возвращением Билялетдинова в «Локомотив» не рассматривается»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что железнодорожники не намерены возвращать в команду хавбека Динияра Билялетдинова, выступающего ныне за «Рубин», о чем ранее писали СМИ. В текущем сезоне 31-летний игрок еще ни разу на поле не появлялся.

– В СМИ появилась информация о возможном переходе Динияра Билялетдинова в «Локомотив». Это правда?

– Пока такой вариант не рассматривается.

Напомним, Билялетдинов уже защищал цвета красно-зеленых с 2004 по 2009 год.