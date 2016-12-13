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    Каррера: «Зенит» стоит на ступени выше всех остальных команд РФПЛ»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на данный момент «Зенит» является сильнейшим российским клубом, опережая на голову своих оппонентов. Также специалист выделил хавбека питерцев Акселя Витселя, нападающего Федора Смолова из «Краснодара» и форварда «Ростова» Сердара Азмуна. После 17-ти туров «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая сине-бело-голубых на пять очков.

    «Зенит» – жесткая и опытная команда, она на находится на ступени выше всех остальных команд РФПЛ. Следом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». В данный момент футбол в России развивается накануне чемпионата мира-2018.

    Среди игроков хочу отметить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Он очень силен. Мне очень импонирует Федор Смолов из «Краснодара». Из «Ростова» – Сердар Азмун, он быстрый и техничный», – сказал Каррера.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.12.2016 14:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 декабря 2016, 16:27

      Я смотрю - здесь улица хромых и, ходить тут надо прихрамывая. Иначе забанят, заминусуют. Повторюсь! В данный момент футбол в России НЕ развивается накануне чемпионата мира-2018. Наше место 55-е, ниже Израиля и чуть выше С.Аравии. Хуже, по-моему, не было. И просвета не вижу.
      «Зенит» НЕ является сильнейшим российским клубом, опережая на голову своих оппонентов. Иначе, шел бы он на первом месте с бооольшим отрывом.
      Единственный, кто радует из россиян, - Федор Смолов. Смотря на других наших сборников, больше плачу, чем радуюсь.

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      Рейтинг: +3509

      Fancyfall 13 декабря 2016, 23:14

      скромный анализ и некоторая перетасовка первой пятёрки прошлого сезона - нечего приставать к Человекуу во время отпуска!

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      Рейтинг: +345

      Наварх 13 декабря 2016, 23:13

      Соглашусь с тренером Спартака. Зенит играя на 3 фронта, всего в 5 очках от Спартака, который играет лишь в РФПЛ. Начиная с игры с Оренбургом, было видно, что игроки Зенита подсели физически и почему то это так и продолжалось до перерыва чемпионата... Надо было думать и решать проблемы после игры с Оренбургом, но увы, следствие вылет из кубка и не малая потеря очков... Конечно не хватает Шатова, Смольникова и Данни для ротации. Спартак на ходу, сейчас он более чем свеж, ему пауза в РФПЛ в минус. Фортуна была на стороне Спартака, считай половина игр счёт 1:0, что не красит.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Наварх 14 декабря 2016, 03:24

      что не красит? как твой зенит сдувается? юве всевремя 1-0 выигрывает и никто не орет что не красит! со своими 2ными стандартами гуляй мимо)

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      Рейтинг: +345

      Наварх > Snerg 14 декабря 2016, 22:31

      Не красит игра, в один фронт еле пашут в отличие от Питерцев. Почему мой Зенит? Я Вам не хамил и не орал, а высказал своё мнение. Следите за собой и своими стандартами, если не нравится здоровая критика, так гуляйте сами мимо моих комментариев.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Наварх 15 декабря 2016, 04:08

      была бы критика) было бы другое дело)! а то написал бред и не более). и где хамство? вот о чем я и говорю)

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      Рейтинг: +345

      Наварх > Snerg 15 декабря 2016, 21:29

      Бред это от Вас звучит, Зенит почему то мой, хотя я к нему не имею отношения. Бред это так играть как Спартак на одном фронте с большим потенциалом, а толку то, больше гонору. Повылазили тут раз за 15 лет что то Спартак показал и всех давай гулять отправляют. Сидите ровно и не надо мне писать, моё мнение Вас не касается.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Наварх 16 декабря 2016, 08:49

      прошу заметить ) это ветка спартака) тебя вообще забыли спросить об мнении))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 декабря 2016, 18:49

      Всё правильно сказал.

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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 13 декабря 2016, 18:56

      Но нытики не становятся чемпионами. Нойте.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 13 декабря 2016, 19:31

      О чём ты? Вы чемпионы истерии.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 13 декабря 2016, 20:01

      В пользу Спартака за весь сезон не было назначено ни одного пенальти. Левое пенальти в ворота Спартака в матче с КС. Левое удаление Промеса и неназначенное пенальти за снос Мельгарехо в матче с Рубином. И никто из спартаковцев не ноет. Вы же, зенитовцы, рыдаете о том, что судьи иногда (как вам кажется) помогают Спартаку, а Зениту они помогают не достаточно много. Одно нытьё.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 13 декабря 2016, 20:48

      Неправ ты.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 декабря 2016, 18:06

      С такими бабками Краснодар и Ростов давно полуфинале лч друг против друга играли бы

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 декабря 2016, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почти со всем согласен, кроме как "в данный момент футбол в России развивается накануне чемпионата мира-2018". Обычный, рядовой, посредственный чемпионат, в котором опять заправляют легионеры. Со слов Карреры получается, что он, Каррера, вроде бы прогресс принес. Трепло!

      -6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 17:41

      Всё правильно делает... Тем самым отводит от Спартака ненужное лишнее давление в связи с уверенной 1-ой строчкой...

      8
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 13 декабря 2016, 17:31

      это он так льстит

      0
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 13 декабря 2016, 16:36

      Максимка , наверно, что то знает.....

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 13 декабря 2016, 16:31

      Так в чем проблема, взять зимой пару сильных игроков

      4
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