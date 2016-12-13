Тарханов сообщил, что Фонтанелло покинул «Урал»

А куда? Неужто свободным агентом. Так его бы тогда конкуренты вели, всё таки за эти года доказал, что может быть в обойме команде и посильнее, главное толкового напарника, а не это чудо Ндинга. Лучше бы его сплавили. А нападение это да, на одном Павлюченко далеко не уедешь, Чантурия часто травмируется, а Чесамба это всё-таки не его обязанность играть в атаке.
Как сообщил главный тренер «Урала» Александр Тарханов, защитник Пабло Фонтанелло покинул клуб. Аргентинец перешел в стан екатеринбуржцев в июне 2014 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 32-летний футболист принял участие в 15-ти матчах, забив один гол, сделав одну результативную передачи и заработав две желтые карточки.
«От у нас ушел Фонтанелло, наш центральный защитник. Ищем ему замену. Много ли новичков придет зимой в команду? Новые люди будут, мы нуждаемся в них. Особенно – в атаке, где у нас просто мало людей», – сказал Тарханов.