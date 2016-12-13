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    Селюк: «Переговоры по Траоре с одним из европейских клубов находятся в завершающей стадии»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в одном шаге от перехода в один из европейских клубов нынешней зимой. По его словам, переговоры по ивуарйицу вошли в завершающую стадию.

    – Появилась информация, что Траоре интересен «Локомотиву».

    – К Траоре проявляют интерес клубы ведущих европейских чемпионатов. Переговоры находятся на завершающей стадии.

    – Когда наступит ясность?

    – Думаю, что в течение недели. Практически все бумаги готовы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 12:56
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 18:28

      ВОТ И ОТЛИЧНО! Только зачем Селюк нам об этом сообщает, может быть надеется,
      что Е.Л. Гинер или Президенты других клубов клюнут на его сообщение. Видели это
      бревно все клубы РФПЛ. Флаг ВАМ в руки и попутного ветра в ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 13 декабря 2016, 16:07

      Даже не интересно кто эти бедолаги...(((

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 13 декабря 2016, 15:36

      Ура. Порадуемся за бревно. Только вот куда его возьмут? Во второй дивизион Франции?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 декабря 2016, 13:57

      Только не в Локомотив

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 13 декабря 2016, 13:54

      Работнички из Македонии тоже клуб, там тоже играть можно

      0
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      Рейтинг: +250

      kara-mba 13 декабря 2016, 13:48

      Ну и славно, а то даже не подташнивает от него, а тошнит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 декабря 2016, 13:34

      Опять впарил кому-то этого "мёртвого" негра...

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 декабря 2016, 13:05

      Всем от этого только лучше будет,кроме клуба куда он перейдет

      1
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