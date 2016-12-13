Селюк: «Переговоры по Траоре с одним из европейских клубов находятся в завершающей стадии»

ВОТ И ОТЛИЧНО! Только зачем Селюк нам об этом сообщает, может быть надеется,
что Е.Л. Гинер или Президенты других клубов клюнут на его сообщение. Видели это
бревно все клубы РФПЛ. Флаг ВАМ в руки и попутного ветра в ...
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в одном шаге от перехода в один из европейских клубов нынешней зимой. По его словам, переговоры по ивуарйицу вошли в завершающую стадию.
– Появилась информация, что Траоре интересен «Локомотиву».
– К Траоре проявляют интерес клубы ведущих европейских чемпионатов. Переговоры находятся на завершающей стадии.
– Когда наступит ясность?
– Думаю, что в течение недели. Практически все бумаги готовы.