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    Бикфалви заинтересовал «Кайрат» и несколько российских клубов

    Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Сообщается, что 28-летний игрок заинтересовал «Уфу», «Урал» и «Оренбург». Кроме того, есть вариант, при котором румын покинет РФПЛ и переберется в чемпионат Казахстана, где его хочет видеть «Кайрат». Ранее появилась информация, что ряд игроков томского клуба могут покинуть его в зимнее трансферное окно из-за долгов по зарплате.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Бикфалви принял участие в 15-ти поединках, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу. Напомним, футболист перешел в «Томь» перед началом нынешнего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 13 декабря 2016, 13:14

      Посыпалась Томь

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