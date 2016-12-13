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  • Роналду: «Обсуждайте моих друзей и те места, в которые я езжу во время отдыха. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона»

Роналду: «Обсуждайте моих друзей и те места, в которые я езжу во время отдыха. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона»

13 декабря 2016, 08:28
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ранее получивший четвертый «Золотой мяч» в карьере, признался, что его задели слухи о том, что он уклоняется от уплаты налогов. Португальский форвард сравнил себя с невиновным заключенным.

«Не буду врать и отрицать того, что эти разговоры не сказались на мне. Они подпортили мне радость от получения «Золотого мяча». Все это было очень тяжелым процессом не только для меня, но и для моей семьи, а также тех, кто работает со мной.

Мой сын уже ходит в школу и начинает понимать некоторые вещи. Я всегда хочу быть хорошим в его глазах. У меня нет причин врать.

Я даже готов понимать то, что люди обсуждают мою частную жизнь: друзей, девушек, места, в которые я отправляюсь во время отдыха. Это нормально. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона.

Знаю, что в тюрьмах сидит много невиновных людей. Чувствую себя сейчас так же, как они. Я знаю, что не совершил ничего плохого, а мне говорят, что я преступник», – заявил Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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shinnik
1481609168
"..места, в которые я отправляюсь во время отдыха.." Фраза,вырванная из контекста,ведёт к долгим,судорожным позывам привлечь к себе внимание(С) Модератор не дремлет.
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Альви
1481609226
даже жалко стало,верю в его невиновность в этом деле
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firs04
1481611706
Как всегда ноет, тьфу
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ivanthebest
1481625130
Раз такая ситуация профинансируй услуги адвокатов, которые смогли бы поднять некоторые дела и дать им новый ход, чтобы оправдать невиновных... Это было бы очень достойно.
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