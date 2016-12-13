Роналду: «Обсуждайте моих друзей и те места, в которые я езжу во время отдыха. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ранее получивший четвертый «Золотой мяч» в карьере, признался, что его задели слухи о том, что он уклоняется от уплаты налогов. Португальский форвард сравнил себя с невиновным заключенным.

«Не буду врать и отрицать того, что эти разговоры не сказались на мне. Они подпортили мне радость от получения «Золотого мяча». Все это было очень тяжелым процессом не только для меня, но и для моей семьи, а также тех, кто работает со мной.

Мой сын уже ходит в школу и начинает понимать некоторые вещи. Я всегда хочу быть хорошим в его глазах. У меня нет причин врать.

Я даже готов понимать то, что люди обсуждают мою частную жизнь: друзей, девушек, места, в которые я отправляюсь во время отдыха. Это нормально. Но не стоит обвинять меня в нарушениях закона.

Знаю, что в тюрьмах сидит много невиновных людей. Чувствую себя сейчас так же, как они. Я знаю, что не совершил ничего плохого, а мне говорят, что я преступник», – заявил Роналду.