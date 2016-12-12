Смолов: «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел»

Обозлилась? Ну это вообще-то очень мягко сказано, после того Евро, мы, болельщики, готовы были разорвать каждого , кто был причастен к тому позору, и хорошо если только гнев свалился к этим двум прожигателям жизни, а то что ты вовремя слинял, чуйка тебя не подвела, это плюс тебе в копилку, а то что мамая с кокорой будут гнобить до скончания их карьеры, это точно, даже к гадалке не ходи
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент в Монте-Карло с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, состоявшийся в июле.
«История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел. А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят», — сказал игрок сборной России.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах «Краснодара», забив 14 мячей.