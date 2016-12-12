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    Смолов: «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент в Монте-Карло с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, состоявшийся в июле.

    «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел. А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят», — сказал игрок сборной России.

    В текущем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах «Краснодара», забив 14 мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2016 23:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 декабря 2016, 06:21

      Обозлилась? Ну это вообще-то очень мягко сказано, после того Евро, мы, болельщики, готовы были разорвать каждого , кто был причастен к тому позору, и хорошо если только гнев свалился к этим двум прожигателям жизни, а то что ты вовремя слинял, чуйка тебя не подвела, это плюс тебе в копилку, а то что мамая с кокорой будут гнобить до скончания их карьеры, это точно, даже к гадалке не ходи

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 13 декабря 2016, 05:35

      Не главное что ты сделал, а главное что тебя спалили.
      Потихому побухалибы и ничего бы не было, раз спалились то нужно отвечать за свои поступки

      p.s. А как на них реагировать после провальных игр сборной.

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 13 декабря 2016, 02:41

      полюбому он снимал на телефон и в кадр не попал

      1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 01:42

      Один из самых адекватных игроков, судя по интервью последним, да и по игре))

      0
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 13 декабря 2016, 01:28

      Вовремя улетел=) но Шампусика прихватил!! в Краснодаре выпью =)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2016, 00:39

      Вот что значит: "Вовремя улететь!"

      P.S. Представительниц слабого пола прошу понимать написанные слова буквально, а не фигурально.

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 13 декабря 2016, 00:18

      Повезло Федя, в нашем деле главное во время смыться

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